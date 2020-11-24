Сбербанк запустил рефинансирование ипотеки на новостройки

Рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 7,9% годовых.
Застройщик и недвижимость должны быть аккредитованы Сбербанком.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать
потребительские кредиты и задолженность по кредитной карте других банков, а также
получить до одного миллиона рублей на любые цели. Заявку можно подать онлайн без
справки об остатке задолженности.
Николай Васёв, вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» ПАО Сбербанк:
“ Мы максимально упростили процедуру и сократили список документов для рефинансирования
ипотеки в Сбербанке. Клиентам не нужно предоставлять справку об остатке задолженности
в другом банке. Достаточно подать заявку онлайн на DomClick.ru и всего один раз приехать
в банк для подписания документов.”
Узнать подробности программы, рассчитать условия и оформить рефинансирование
ипотеки можно на сайте ДомКлик