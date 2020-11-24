В Воронеже на улице 121-ой стрелковой дивизии строители установят детскую площадку

Несколько дней назад жители дома №11а на улице 121-ой стрелковой дивизии с возмущением сообщили о сносе детской площадки застройщиками. И хотя конструкции были уже старыми и обветшали, это было единственное место для игры детворы.

К радости местных жителей в управе Ленинского района сообщили, что в ближайшее время неподалеку , у дома №16, смонтируют целый спортивно-игровой комплекс. Во вторник для решения этого вопроса глава управы Ленинского района Сергей Ситников провел рабочую встречу с жителями микрорайона на ул. 121-й стрелковой дивизии и застройщиками.

К уже имеющимся на этой придворовой территории элементам застройщик добавит еще 15, за счет собственных средств.