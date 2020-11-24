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Общество

В Воронеже женщина занесла в лотерейный билет свой день рождения и выиграла 1,6 миллиона рублей

Деньги она хочет потратить на покупку квартиры для сына
Артем ИЛЬИН
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Ольга ждала своего счастливого билета десять лет.

Ольга ждала своего счастливого билета десять лет.

Фото: предоставлено организаторами лотереи.

Ольга К. выиграла солидный приз благодаря своей настойчивости. Десять лет она покупала билеты и не теряла надежды. И на днях получила награду. В билете, оказавшемся счастливым, она отметила свои дату рождения и знак зодиака.Через несколько часов ей на телефон пришло СМС, и женщина увидела сумму суперприза в личном кабинете - 1 655 724 рублей.

- Я не понимала, в реальном ли мире сейчас нахожусь! Но не скажу, что сильно удивилась, - поделилась эмоциями Ольга. - Незадолго до выигрыша я читала гороскоп, где звезды сулили Близнецам внезапное денежное обогащение. Так и случилось. Говорят, больших денег не заработаешь. А так хочется, чтобы они просто свалились с неба. У меня так и получилось.

Ольга работает бухгалтером. В свободное время читает фантастику и детективы. Выигрыш собирается потратить на покупку квартиры для сына.

Напомним, осенью 2017 года жительница поселка Панино Воронежской области Наталья Власова выиграла в лотерею 506 миллионов рублей. На эти деньги она выстроила новый особняк, купила квартиру в Воронеже, несколько иномарок (далеко не самых элитных, к примеру, DW Hower и Hyundai Creta) себе и родственникам. Также Наталья Власова помогла семьям погорельцев и сделала пожертвования для церкви. На автостанции, где она раньше торговала пирожками, уже начали забывать, как панинская миллионерша выглядит.