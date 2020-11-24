Билайн в Воронежской области вдвое ускорил мобильный интернет

Автор фото- Виктор Левшаков

В 2020 году объем инвестиций в развитие инфраструктуры региона в 5 раз превысил аналогичный показатель 2019 года. Оператор построил новые базовые станции в Воронеже и на территории 17 районов Воронежской области (Лискинского, Павловского. Ольховского, Рамонского, Грибановского, Кантемировского, Богучарского и других). В результате сеть Билайн в регионе стала больше, а скорость мобильного интернета по сравнению с началом 2020 года выросла в 2-3 раза (в зависимости от населенного пункта) *.

«При определении мест расположения новых базовых станций мы выбирали те районы, в которых, по мнению наших абонентов, необходимо было улучшить связь. Для этого мы использовали разные каналы коммуникаций, например, общались с клиентами в наших салонах связи, анализировали звонки в колл-центр, письменные обращения, - прокомментировала директор Воронежского отделения ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) Ирина Кузьмина. - Мы продолжим развитие сети в регионе, чтобы не оставалось «белых пятен»: в ближайшее время планируем увеличить покрытие сети 4G в торговых центрах и новых микрорайонах Воронежа».

За год в сети Билайн среднее потребление мобильного интернета в Воронежской области выросло более чем в 1,5 раза. В среднем один пользователь оператора за месяц скачивает 14 ГБ, что эквивалентно более 4 тысяч музыкальных треков или 12 тыс. загруженных в Инстаграм фото.

В сентябре 2020 года Билайн подписал соглашение с правительством Воронежской области о развитии телекоммуникационной инфраструктуры и содействии в цифровизации бизнеса в регионе до 2025 года.

*по данным внутренней аналитики ПАО «ВымпелКом»