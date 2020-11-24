Воронежский лестех продлил дистанционное обучение до 6 ноября, а ВГУИТ - до особого распоряжения

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Администрация Воронежского лесотехнического университета сообщила на сайте вуза и в официальных группах в соцсетях о продлении дистанционного обучения.

- В целях безопасности студентов, преподавателей и работников университета дистанционное обучение продлено до 6 февраля 2021 года. Согласно приказу №123 от 20 ноября 2020 года «Об организации образовательного процесса в период с 23.11.2020 по 06.02.2021» для студентов всех форм обучения будет установлен смешанный формат обучения с максимальным применением дистанционных образовательных технологий, - говорится в сообщении.

Воронежский университет инженерных технологий продлил дистанционку до особого распоряжения, кроме студентов 2 курса магистратуры, проходящих практику, а также 4 курса бакалавриата и 5 курса специалитета, которым требуется сложное оборудование для выполнения выпускных квалификационных работ.

Напомним, ранее из-за сложной эпидситуации в регионе по коронавирусу о продлении дистанционки до 6 февраля сообщил ВГУ, а ВГТУ, аграрный и медицинский университеты - продлили удаленное обучение до особых распоряжений.

Ректорат Воронежского педагогического университета обратился к Министерству просвещения Российской Федерации с предложением о продлении режима дистанционного обучения в вузе с 23 ноября 2020 года. Приказ по педуниверситету будет издан после согласования этого вопроса с ведомством.