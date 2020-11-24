Жительница Воронежской области устала от оскорблений пьяного любовника и зарезала его

20 ноября медики сообщили в полицию, что 50-летний житель села Губари умер от полученных ножевых ранений.

Оперативники выяснили, что вечером 19 ноября к мужчине в гости пришла 46-летняя женщина, с которой он состоял в отношениях. Пьяный хозяин нагрубил любовнице, и она. схватила нож и несколько раз ударила им мужчину в грудь и живот, после чего ушла к себе домой. На следующее утро она вернулась в дом кавалера, где обнаружила его мертвым.

Женщина призналась полицейским, что мужчина постоянно пил и неоднократно оскорблял ее. Теперь ей придется ответить за убийство, женщине грозит до 15 лет заключения.