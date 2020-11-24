Врачи рассказали, сколько жителей Воронежской области повторно заразились коронавирусом

Случаев повторного заражения коронавирусом немного, но они все же есть. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Воронежской области медики зарегистрировали восемь случаев предположительно повторного заражения COVID-19. Информацию подтвердили в региональном департаменте здравоохранения.

Детей среди повторно заболевших нет. При этом пока еще не было случаев третьего, а тем более четвертого заражения коронавирусом одного и того же человека.

- Есть мнение, что «повторное» заражение вызвано другим штаммом вируса, от которого не защищает иммунитет от ранее перенесенного заболевания. Однако научных доказательств данному предположению пока нет, - добавили в региональном департаменте здравоохранения. - Информацию об этих случаях, наш регион, так же как и другие, передает в Минздрав России для анализа.

Напомним, что на утро 24 ноября в Воронежской области зафиксирован новый суточный антирекорд по зараженным COVID-19 - 318 человек. При этом число жертв коронавируса в нашем регионе стало больше еще на 18. Эта болезнь унесла в мир иной уже 766 наших земляков. 95 процентов из них - люди от 50 лет и старше. Случаев смертей у детей до 16 лет не было.