Стало известно, в какой последовательности будут устраивать «мойки» воронежских роддомов в 2021 году

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
Ежегодные плановые дезинфекции роддомов и акушерских отделений Воронежской области пройдут в 2021 году с 26 апреля по 11 октября. На это время учреждения не будут принимать рожениц, поскольку генеральные уборки проводят во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств широкого спектра действия, уничтожающих бактерии и вирусы.
График «мойки» роддомов:
с 26 апреля по 10 мая - воронежский роддом №3
с 10 по 24 мая - акушерское отделение Борисоглебской райбольницы
с 17 по 31 мая - акушерское отделение Павловской райбольницы
с 7 по 21 июня - первый корпус перинатального центра Воронежской облбольницы №1
с 2 по 23 августа - роддом (корпус №2) Воронежской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 «Электроника»
с 9 по 23 августа - акушерское отделение Лискинской райбольницы
с 30 августа по 13 сентября - акушерское отделение Россошанской райбольницы
с 6 по 20 сентября - второй корпус перинатального центра Воронежской облбольницы №1
с 27 сентября по 11 октября - воронежский роддом №2.