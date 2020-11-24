Стало известно, в какой последовательности будут устраивать «мойки» воронежских роддомов в 2021 году

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Ежегодные плановые дезинфекции роддомов и акушерских отделений Воронежской области пройдут в 2021 году с 26 апреля по 11 октября. На это время учреждения не будут принимать рожениц, поскольку генеральные уборки проводят во всех помещениях с использованием дезинфицирующих средств широкого спектра действия, уничтожающих бактерии и вирусы.

График «мойки» роддомов:

с 26 апреля по 10 мая - воронежский роддом №3

с 10 по 24 мая - акушерское отделение Борисоглебской райбольницы

с 17 по 31 мая - акушерское отделение Павловской райбольницы

с 7 по 21 июня - первый корпус перинатального центра Воронежской облбольницы №1

с 2 по 23 августа - роддом (корпус №2) Воронежской клинической больницы скорой медицинской помощи №10 «Электроника»

с 9 по 23 августа - акушерское отделение Лискинской райбольницы

с 30 августа по 13 сентября - акушерское отделение Россошанской райбольницы

с 6 по 20 сентября - второй корпус перинатального центра Воронежской облбольницы №1

с 27 сентября по 11 октября - воронежский роддом №2.