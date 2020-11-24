5 жителей Воронежской области, разрезая пожарную вышку на металл, устроили пожар в лесу

В Павловский райсуд передали дело пяти жителей Россоши, спаливших лес при воровстве пожарной вышки.

В июле 2020 года компания, игнорируя запрет въезда в лес из-за особого противопожарного режима, прибыла на территорию Ольховатского лесничества, чтобы похитить «пожарную вышку». Чтобы разрезать металлическую конструкцию на части (ведь она весит 17 тонн), охотники за металлом взяли с собой газовый резак.

Когда один из мужчин начал резку, расплавленные капли металла попали на сухую траву, и она загорелась. Огонь распространился на участке леса общей площадью 102,6 га. Пожар уничтожил огромное количество сосен, ущерб оценили в сумму более 3,3 млн рублей.

Мужчинам за кражу и уничтожение лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем грозит до пяти лет лишения свободы.

Прокуратура также подала в суд иск о взыскании с обвиняемого 3,3 млн в счет возмещения причиненного государству ущерба.