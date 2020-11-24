Новые автобусы выйдут на улицы Воронежа 1 декабря

Пресс-служба мэрии сообщила, что приобретенные по нацпроекту низкопольные автобусы большой вместимости выйдут на улицы Воронежа 1 декабря и будут работать на маршрутах №№ 6, 9КА, 14В. Напомним, всего в город прибыли 17 современных машин.

Одновременно с выпуском на линию нового подвижного состава изменятся схемы движения маршрутов №№ 6 и 14В. Так, из маршрута следования автобуса №6 «мкр. Озерки – мкр. Тенистый» (обл. тубдиспансер) исключат проезд по улицам Космонавтов, Пеше-Стрелецкой и Южно-Моравской, поскольку движение в юго-западной части города будет спрямлено и направлено по улицам Матросова, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов. Движение автобусов маршрута №6 будет направлено: от остановки «мкр. Озерки» по улицам Шидловского, Иркутской, Гаражный тупик, Иркутской, Писарева, Циолковского, переулку Отличников, улицам Волгоградской, Димитрова, Ленинскому проспекту, улице Брусилова, Чернавскому мосту, улицам Степана Разина, Феоктистова, Мира, площади Черняховского, улицам Кольцовской, 20 лет Октября, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, автодороге на Тенистый, улицам Тепличной, Васильковой до остановки «Обл. тубдиспансер». В обратном направлении – от остановки «Обл. тубдиспансер» по улицам Васильковой, Тепличной, автодороге на Тенистый, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков, Матросова, Ворошилова, 20 лет Октября, Кольцовской, площади Черняховского, улицам Мира, Феоктистова, Степана Разина, Чернавскому мосту, Ленинскому проспекту, улицам Димитрова, Волгоградской, переулку Отличников, улицам Циолковского, Писарева, Иркутской, Гаражный тупик, улицам Иркутской, Шидловского до остановки «мкр. Озерки».

Маршрут №14В «Больница №8 – мкр. Боровое (ул. Сельская)» будет продлен до микрорайона Боровое, движение автобусов будет направлено: от остановки «Больница №8» по автодороге на больницу №8, улицам Корольковой, Ростовской, Корольковой, Новосибирской, Лебедева, Ленинскому проспекту, улицам Богданам Хмельницкого, Панфилова, Куйбышева, Калининградской, Планетной, Сельской до остановки «ул. Сельская». В обратном направлении – от остановки «ул. Сельская» по улицам Сельской, Планетной, Калининградской, Куйбышева, Панфилова, Богдана Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улицам Лебедева, Новосибирской (разворот на пересечении с улицей Корольковой), улицам Ростовской, Корольковой, автодороге на больницу №8 до остановки «Больница №8».

А вот автобус № 9КА будет следовать по прежнему маршруту.