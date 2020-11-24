Поймали воронежца, напавщего на прохожую из-за телефона

В Воронеже поймали грабителя, напавшего в октябре на женщину в Советском районе.

31-летняя дама возвращалась ночью домой, когда на улице Юлиса Янониса к ней подошел молодой человек, толкнул на землю, схватил за горло, выхватил из ее кармана мобильный телефон и убежал.

Оперативники посмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных на прилегающей к месту нападения территории, установили личность подозреваемого. 19-летнего парня задержали в Советском районе, в отделе полиции он признался, что совершил нападение под действием алкоголя, а похищенный телефон оставил себе. Мобильный изъяли и вернут владелице.

Парню за разбой светит до 8 лет заключения.