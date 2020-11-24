В Воронеже будут судить экс-адвоката, пообещавшего за 600 тыс признать подзащитного невменяемым

Воронежские следователи передают в суд дело 55-летнего экс-адвоката. Он обвиняется в мошенничестве в крупном размере и покушении на мошенничество, тоже в крупном размере.

В сентябре 2019 года адвокат ввел в заблуждение родственников подозреваемого, которого защищал, заверив, что благодаря личным связям в лечебном учреждении, за 600 000 рублей сможет договориться о признании его подзащитного невменяемым. Сумму он получил, а проведенная в октябре 2019 года экспертиза признала подзащитного вменяемым, и того осудили.

А в июле 2020 года адвокат ввел в заблуждение сотрудницу полиции, заверив женщину, что дружит с должностными лицами ГУ МВД России по Воронежской области, и обещав за 500 000 рублей решить вопрос о ее переводе на другую должность. При получении первых 100 000 рублей адвоката задержали силовики.

За время следствия Совет адвокатской палаты Воронежской области лишил мужчину статуса адвоката - в связи ненадлежащим исполнением своих профессиональных обязанностей перед доверителем и нарушением норм кодекса профессиональной этики.