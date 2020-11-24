В Воронеже бывший бизнесмен купил за 141 миллион имущественный комплекс на улице Чапаева

Часть участка на улице Чапаева занята складскими помещениями. Фото: Дом.рф

Состоялся аукцион, в котором определили нового владельца имущественного комплекса площадью 5048 квадратных метров по адресу: улица Чапаева, 68Б. В нем участвовали представители десяти компаний. А победил в торгах бывший бизнесмен Александр Матурин, ранее занимавшийся оптовой торговлей зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных. Он заявил о готовности заплатить за имущественный комплекс 141,2 миллиона рублей при начальной цене в 36 млн. 973 тысячи. Представитель ООО «Специализированный застройщик «РИК», за которой стоит ДСК, остановился на предложении 140,8 млн. А ООО «Билд Развитие» застройщика Сергея Гончарова в этой гонке оказалось на третьем месте. В этой организации готовы были купить этот участок за 135,7 млн.

Победитель аукциона Александр Матурин действовал в интересах ГК Хамина, где этот факт подтвердили, но мотивы покупки этого актива не напрямую не пояснили. А вот дальнейшее использование имущественного комплекса раскрыли. На большей его части ГК Хамина планирует построить жилые дома. А на территории в 71 квадратный метр, относящейся к охранной зоне объекта культурного наследия регионального значения – «Водонапорная башня Романовской слободы» просто собираются провести благоустройство и озеленение.

Мелкие строения пойдут под снос. Фото: Дом.рф

- Мы готовы взять шефство над этим объектом, принимать участие в его восстановлении и сохранении, так как сейчас он находится не в лучшем состоянии», – заявили в ГК.

На данный момент на территории приобретенного участка находятся, кроме исторической башни, два склада, два обычных хранилища, одно овощехранилище, гараж. Войти туда просто так нельзя, для этого нужно иметь пропуск. Дело в том, что участок до последнего времени принадлежал ФГУП «Инжтехцентр Минобороны России». Этой серьезной организации перечислят 80 процентов от уплаченной за имущественный комплекс суммы. Еще 20% получит проводящее торги АО «ДОМ.РФ».

На участок, бывший собственностью структуры Министерства обороны, можно входить только по пропускам. Фото: Дом.рф

Кстати, с учетом НДС участок обойдется ГК Хамина в общей сложности в сумму около 148 миллионов рублей.