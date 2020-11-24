Под Воронежем автоинспекторы ночью потушили загоревшийся рейсовый автобус с 48 пассажирами

Ночью 24 ноября в Богучарском районе автоинспекторы помогли потушить рейсовый автобус. «Неоплан»,следовавший по маршруту «Москва-Ростов-на-Дону», остановили около 4.40 на посту ДПС на 741-м километре автодороги М-4 «Дон» для проверки.

Сразу после остановки автобуса один из автоинспекторов заметил дым из моторного отсека, и вместе с 34-летним водителем стал тушить возгорание, в это время второй инспектор ДПС эвакуировал людей из салона. Огонь потушили с помощью двух огнетушителей - автобусного и из патрульного автомобиля ДПС. 48 пассажиров неисправного автобуса отправили к месту следования попутками.