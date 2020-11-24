Жители Воронежской области могут вернуть интернет-покупки в любом почтовом отделении без чека и документов

В период коронакризиса из-за ограничений на посещение общественных мест большой массовости и снижения риска заражения в крупных торговых центрах многие перешли на интернет-покупки. К сожалению, не редки случаи, когда товар не подходит (по размеру, цвету, качеству). Но теперь воронежцам доступен «легкий возврат» - можно быстро вернуть интернет-покупки в любом почтовом отделении без чека и документов!

- Для этого необходимо сообщить оператору трек-номер и передать упакованную посылку для возврата. Оформление занимает не более одной минуты, так как заполнение бланков не требуется. Услуга доступна всем интернет-магазинам, как крупным федеральным и международным (например, Алиэкспресс, Ozon, H&M), так и частным небольшим компаниям, - отметила директор УФПС Воронежской области Юлия Гурьянова.

Ежемесячно от жителей Воронежской области почтовые отделения принимают около 400 почтовых отправлений для возврата в интернет-магазины.