Под Воронежем задержали курьера-фальшивомонетчика с 30 поддельнымми пятитысячными

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

23 ноября в Богучарском районе задержали курьера-фальшивомонетчика. На посту ДПС на 741-м километре автодороги М-4 «Дон» остановили «Мерседес V230». У 19-летнего пассажира, жителя Ростовской области, при досмотре в кармане брюк обнаружили сверток из 30 фальшивых банкнот по 5 000 рублей, на общую сумму 150 тысяч рублей. Подозреваемый приобрел поддельные денежные купюры в столичном регионе и собирался их сбыть.

За перевозку поддельных денежных купюр мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.