В Воронеже на пожаре погиб молодой человек

Огонь потушили за считанные минуты, но 20-летнего мужчины спасти было уже невозможно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью во вторник, 24 ноября, в многоквартирном доме № 146В на улице Шишкова (формально это Центральный район) случился пожар.

- В дежурную часть о возгорании сообщили в 4.44. На место ЧП выехали пять пожарных машин с 14 нашими специалистами, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. - Горела однокомнатная квартира 4х5 метров. Сотрудники пожарной охраны помогли выйти на улицу одного человека, - на него надели специальную маску, чтобы спасти от отравления дымом. Огонь полностью потушили в 5.03. В сгоревшей квартире обнаружили труп 20-летнего мужчины. Причины возникновения пожара устанавливают.