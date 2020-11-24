В столкновении "Киа" и "Лексуса" под Воронежем пострадала 11-летняя школьница

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники ГИБДД устанавливают причины аварии в Рамонском районе, в которой пострадал ребенок.

ДТП произошло около 18.15 на 6-м километре автодороги А-134. 34-летняя автоледи на «Киа Стрингер», следовавшая в направлении Воронежа, не выдержала дистанцию и врезалась в «Лексус RX330», идущий впереди.

В аварии пострадала 11-летняя пассажирка «Киа» - девочку доставили в больницу.

За 23 ноября в Воронежской области зарегистрировали 130 ДТП, в них четыре человека получили травмы и один погиб.