В Сирии прочитали стихи воронежской поэтессы

На концерте в Сирии прозвучали стихи поэтессы из Воронежской области. Выступление прошло 12 ноября в оперном театре Дамаска. В нем приняли участие сирийские школьники, изучающие русский язык, мероприятие посетила делегация из России во главе с первым замминистра просвещения Дмитрием Глушко.

Мухамед Биляль Альатр из города Хомс на концерте прочитал «Сказку про войну» поэтессы Любови Адерихиной из Кантемировки и стал полуфиналистом состязания. Юноша подружился с поэтессой после того, как принял участие в международном конкурсе «Живая классика», сообщили в администрации Кантемировского района.