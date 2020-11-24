Воронежский театр оперы и балета покажет премьеру "Продавца игрушек" 27 ноября

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский государственный театр оперы и балета покажет спектакль «Продавец игрушек» 27, 28 и 29 ноября. Это будет мировая премьера балета, музыку к которому написал один из самых востребованных современных композиторов Алексей Шелыгин.

Либретто постановки написано по мотивам одноименного романа писателя Виктора Добросоцкого. Придуманная им трогательная история потомка русского дворянского рода, вернувшегося на родину предков для того, чтобы обрести надежду и любовь, не раз служила литературной основой театральных постановок - драматических спектаклей, мюзиклов и оперы. Но впервые балетный спектакль по роману будет поставлен именно на воронежской сцене.

Спектакль поставил художественный руководитель «Кремлевского балета» Андрей Петров. Это его вторая совместная работа с нашим балетом, в 2016 году мастер поставил в Воронеже спектакль «Руслан и Людмила» Глинки-Агафонникова.

Сценографию балета "Продавец игрушек" придумал Григорий Белов, художник по костюмам - Ольга Полянская.

- Наш репертуар пополнится современным спектаклем для семейного просмотра, это будет красивая добрая история с запоминающейся музыкой, которая непременно должна понравиться зрителям, - уверен художественный руководитель и главный балетмейстер театра Александр Литягин.