Воронежцев приглашают на бесплатный концерт пианиста-виртуоза

25 ноября в воронежском Доме композиторов выступит пианист-виртуоз Никита Хабин. Выпускник Московской консерватории является лауреатом международного конкурса в Лониго (Италия), ряда конкурсов импровизации, является приглашенным солистом оркестра МГАСО под руководством Павла Когана. Репертуар пианиста включает самую разную музыку: от Баха и Бетховена до Nirvana и Metallica. Никита свободно импровизирует в разных стилях. Как джазовый пианист играет в нескольких коллективах (Favourite Things, Belcanto-orchestra, кавер-группе Friends), в том числе собственном квартете Air Jazz. В 2019 году выпустил сольный диск Fermata с сочинениями Моцарта, Брамса, Шуберта и других композиторов-классиков.

Воронежцам Никита Хабин сыграет в первом отделении концерта Сонату №28, A-dur, op.101 Бетховена, Сонату №7, B-dur, op.83 Прокофьева, во втором отделении - «Крейслериану», оp.16 Шумана. А в третьем отделении Никита Хабин ответит на вопросы слушателей.

Начало в 18.00, вход свободный.