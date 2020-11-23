В Воронеже поймали воров, укравших автомат для игрушек

В Северном микрорайоне участковые раскрыли кражу аппарата для продажи детских игрушек. Он пропал из торгового центра, расположенного на Бульваре Победы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 23 ноября.

Воров полицейские вычислили по записям с камер видеонаблюдения. Как оказалось, к краже причастны двое воронежцев. Один из них, 36-летний местный житель, был ранее судим за имущественное преступление. Второй – его 40-летний знакомый.

Стражи порядка задержали подозреваемых по месту проживания. Злоумышленники признались, что похитили аппарат для игрушек в вечернее время. Они вызвали такси, представились водителю предпринимателями и сообщили о намерении переставить его на другую торговую точку. Таксист не заподозрил подвоха и отвез конструкцию туда, куда сказали мужчины. На месте злоумышленники вскрыли автомат и достали из него игрушки. Как оказалось, часть товара они уже успели реализовать, а деньги потратили на свои цели. Ущерб составил 30 тысяч рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас мужчины находятся под подпиской о невыезде.