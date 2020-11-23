В Воронеже пропала 11-летняя девочка

Фото - поисково-спасательный центр «Регион 36»

В Воронеже сообщили о пропаже 11-летней девочки. Полина Анциферова ушла гулять на улице Домостроителей около 12:00 понедельника, 23 ноября. После этого домой она не возвращалась. Об этом сообщил в группе ВКонтакте поисково-спасательный центр «Регион 36».

Девочка невысокого роста – 140-145 см, худощавого телосложения. У нее темные волосы и карие глаза. Одета она была в черную куртку до колен, черные брюки и темно-серую шапку.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшей, просили сообщить о ней по телефонам: 8(995)333-13-13 или 112.