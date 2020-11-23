Следователи проводят проверку об отсутствии питьевой воды в селе под Воронежем

Фото – СУ СК по Воронежской области

Следователи организовали доследственную проверку по фактам отсутствия питьевой воды в поселке Латная Семилукского района. Информация была ранее обнародована в СМИ. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 23 ноября.

Местные жители неоднократно жаловались, что в их поселке большие проблемы с питьевой водой. Из кранов течет бурая жижа, имеющая посторонние примеси. Ситуация с колодцами не лучше. Вода там также непригодна для употребления.

В результате жители не могут пользоваться ресурсом, за который платят налог, а вынуждены покупать его в магазине. Люди обращались неоднократно в местную администрацию, но безрезультатно.

Как пояснили в СУ СКР, следователи в рамках проверки дадут объективную правовую оценку сложившейся ситуации. Правоохранители разберутся как в качестве оказываемых услуг, так и в том, как реагировали на проблему должностные лица. По результатам будет принято процессуальное решение.