Чиновники заверили воронежцев: резкого повышения коммунальных тарифов не будет

Ожидается, что тарифы в среднем вырастут на 3,7% Фото: из архива «КП»

Чем ближе новый год, тем больше будоражат воронежцев слухи о резком росте тарифов на «коммуналку» с января. Эти страхи в очередной раз опровергли в правительстве области. По информации пресс-службы, речь идет о повышении стоимости услуг в среднем на 3,7%, что в пределах установленных правительством нормативов (4%).

Во избежание путаницы чиновники разъяснили горожанам различие между понятиями уровня предельного роста тарифов на ЖКУ и региональных стандартов стоимости ЖКУ: - Региональные стандарты стоимости ЖКУ устанавливаются для определения права воронежцев на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Увеличение региональных стандартов стоимости ЖКУ повлечет за собой увеличение размера субсидий, предоставляемых собственникам, что фактически несколько улучшит положение граждан, имеющих право на субсидии.

Напомним, инициаторами резкого повышения тарифов выступили компании «РВК-Воронеж» и «Квадра», объяснив его необходимость обязательствами по выполнению требований концессионных соглашений. Однако губернатор резко раскритиковал предложение ресурсников и отказал депутатам гордумы в инициативе по росту тарифов на 6,8%.

Сейчас департамент государственного регулирования тарифов Воронежской области по поручению губернатора области проводит оценку тарифных последствий принятого решения и готовят корректировки концессионных соглашений. Предполагается, что расходы ресурсников покроет бюджет, а не «драконовские» платежи горожан. Этот вопрос планируется рассмотреть на ближайшем заседании Облдумы.