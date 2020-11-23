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Спорт

Воронежские спортсмены взяли десять медалей на первенстве России по спортивному ориентированию

Причем семь из них золотые
Юрий КОЗЛОВ
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На первенстве России отличились многие воронежские спортсмены.

На первенстве России отличились многие воронежские спортсмены.

Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежцы здорово выступили на первенстве России по спортивному ориентированию. Соревнования завершились 18 ноября во Владимире.

В дисциплине «кросс-классика» Юлия Иванова завоевала «золото». Воронежская спортсменка опередила 71 участника соревнований, показав результат 22 минуты 59 секунд.

Среди юношей в этой дисциплине первым стал Илья Малыгин. С результатом 28 минут 33 секунды он оставил позади себя 95 спортсменов. Еще одно золото Илья завоевал в многодневном кроссе. Среди девушек здесь второй стала Юлия Иванова, уступив Руслане Рыжиковой из Севастополя. Также отличилась Екатерина Божко, завоевав серебро среди спортсменок до 17 лет.

В эстафете два «золота». У девушек ее завоевали Екатерина Шамарина, Екатерина Божко и Анастасия Курова. За медали боролись 28 регионов. Среди юношей наши спортсмены Илья Гуринов, Илья Малыгин и Алексей Яншин также стали первыми.

У Екатерины Божко в активе еще и золото в дисциплине «Лонг-общий старт». Она показала результат 33 минуты 33 секунды. В шаге от пьедестала остановилась Анастасия Курова. Юноши завоевали «золото» и «серебро». Алексей Яншин показал лучший результат, на 13 секунд от него отстал Илья Малыгин.

В командном зачете Воронежская область стала второй среди юношей и девушек до 17 лет и третьей среди спортсменов до 15 лет.