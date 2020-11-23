Воронежские гребцы завоевали три медали на Кубке России

Алексей Востриков (крайний слева) завоевал серебро. Фото: cspsk-vrn.ru

На соревнованиях Кубка России по гребле на байдарках и каноэ, проходившим в Краснодаре на озере Старая Кубань, хорошо выступили воронежские спортсмены.

Байдарочник Алексей Востриков на дистанции 2000 м стал вторым, уступив почти семт секунд Николаю Червову из Энгельса. В шаге от пьедестала остановился еще один воронежский спортсмен Вадим Сукочев.

Каноист Тимур Кимсанбаев занял третье место на дистанции 500 м, финишировав с результатом 01:52.495. На доли секунды воронежского спортсмена опередил Юрий Макаров из Тверской области. Чуть более секунды Кимсанбаев уступил победителю - Михаилу Карпову из Ростовской области. Дистанцию 1000 м Тимур преодолел четвертым.

Еще одну бронзу в Краснодаре завоевал Михаил Комиссаров. На дистанции 2000 м он показал результат 9 минут 25,770 секунды. Опередили нашего спортсмена Иван Лиховидов (Ростовская и Самарская области, параллельный зачет) и Роман Ерлинеков (Рязанская область, Башкортостан). На дистанции в 5000 м Комиссаров стал четвертым.

- Именно на такие результаты мы и рассчитывали. Тимур по итогам соревнований приглашен на централизованную подготовку сборной России к следующему сезону, - подвела итоги главный тренер сборной Воронежской области по гребле на байдарках и каноэ Светлана Вострикова.