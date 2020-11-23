Игрок воронежского "Факела" попал в сборную тура ФНЛ

Николай Зайцев. Фото: с сайта ФК "Факел"

Защитник "Факела" Николай Зайцев попал в символическую сборную 23-го тура. Эксперты отметили его хорошую игру в обороне. Воронежцы в целом неплохо провели матч и были ближе к победе, чем хозяева - футболисты калининградской "Балтики". Напомним, в сборной прошлого 22 тура было сразу два представителя "Факела" - Неманья Пейчинович и Максим Максимов.

Компанию с сборной Зайцеву составил отлично сыгравший в матче с "Нефтехимиком" вратарь красноярского "Енисея" Михаил Опарин. Непосредственно в обороне наряду с Николаем эксперты отметили Артема Самсонова из московского "Торпедо" и Хетага Кочиева из владикавказской "Алании".

В полузащите еще один представитель "Алании" Батраз Хадарцев. Он вышел на замену и, можно сказать, перевернул ход игры в пользу команды из Владикавказа, сломившей сопротивление "Оренбурга". Александр Сапета из "Нижнего Новгорода" в противостоянии с брянскими динамовцами отметился забитым мячом и голевой передачей. А у его одноклубника Игоря Горбунова в активе заработанный пенальти. Но не только, еще и голевая передача. Канадский легионер томской "Томи" Эннин Ричлорд принес своей команде победу в матче со столичным "Спартаком-2". Попал в сборную и хавбек "Шинника" Никита Маляров. На его счету победный гол на выезде в гостях у "Краснодара-2".

В линии нападения Егор Голенков из самарских "Крыльев Советов" (единственный гол в матче на Дальнем Востоке с ФК "СКА-Хабаровск") и Хызыр Аппаев из ивановского "Текстильщика" (в активе реализованный пенальти в самом конце матча с "Чайкой" из села Песчанокопское Ростовской области).

Главным тренером сборной 23 тура "назначили" рулевого "Алании" Спартака Гогниева.