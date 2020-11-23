Прокуратура через суд требует воронежского фермера вернуть грант

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В суд обратилась с иском прокуратура Ленинского района. Надзорное ведомство требует взыскать с воронежского фермера незаконно полученный грант на сумму 478 тысяч рублей. Об этом сообщили в прокуратуре 23 ноября.

Ранее главу КФХ признали виновным в крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и приговорили его к 2,5 годам лишения свободы условно.

Судом было установлено, что фермер в апреле 2016 года, используя ложные документы, обратился в департамент аграрной политики Воронежской области с заявкой на участие в конкурсе по предоставлению грантов начинающим фермерам. Заявка была одобрена. Чуть позже на его счет перечислили 478 тысяч рублей. Однако деньги он обналичил и распорядился по своему усмотрению.

Прокуратура района потребовала вернуть средства государству. Иск находится на рассмотрении.