В Нововоронеже интеллектуально отметили День атомных городов

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Всего в нём приняли участие команды более 20 городов присутствия Госкорпорации «Росатом». В ходе мероприятия представители «атомных» городов сразились в двух турнирах – «Атомная разминка» и «Атомные знатоки», в рамках которых задавали друг другу вопросы, а также отвечали на вопросы организаторов. После жеребьёвки, сборная интеллектуального клуба НВАЭС «Квазар», обменялась вопросами с командой из Волгодонска.

«Нам удалось правильно ответить на вопрос соперников и все три вопроса от организаторов, правда на последнем мы взяли предусмотренную правилами подсказку «50х50». Было небольшое сомнение, но когда варианты ответов сократились, пришла полная уверенность. Конечно помогло взаимопонимание и сыгранность команды», – поделелась впечатлениями участник команды НВАЭС, ведущий инженер - химик химического цеха Инна Петухова.

С итогами турнира «Атомные знатоки» можно ознакомиться во всех социальных сетях НП «Информационный Альянс АТОМНЫЕ ГОРОДА» и на официальном сайте «#РОСАТОМВМЕСТЕ». Итоги турнира «Атомная разминка» будут подведены позже.

Запись онлайн-мероприятия уже доступна на официальных YouTube-каналах АТОМНЫХ ГОРОДОВ и #РОСАТОМВМЕСТЕ.

Напомним, День атомных городов является одним из направлений конкурса социальных проектов «#РОСАТОМВМЕСТЕ», который объединяет в единое целое социальные проекты Госкорпорации «Росатом», реализуемые в 21 «атомном» городе. Цель конкурса – вовлечение работников организаций и жителей городов атомной промышленности в развитие ключевых направлений деятельности атомной отрасли, развитие корпоративной культуры, а также формирование единой эффективной среды для общения работников организаций Госкорпорации «Росатом» и жителей городов атомной промышленности.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС