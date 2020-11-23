Эксперты назвали место Воронежской области среди регионов России с высокими зарплатами

В деньгах "купается", по большому счету, только Москва. Фото: из архива «КП»

Аналитики агентства "РИА-Новости" представили рейтинг российских регионов по уровню высоких зарплат. Воронежская область в нем находится на 44 месте среди 85 субъектов Российской Федерации.

В нашем регионе более 100 тысяч рублей, по версии составителей рейтинга, получает лишь 2,5 процента работающих граждан. А вот практически за гранью бедности, получая менее 15 тысяч рублей, намного больше наших земляков - 13,8%.

Если сравнить с прошлогодним подобным рейтингом, стоит отметить, что тогда, как ни странно, учитывая ситуацию с коронавирусом бедных было еще больше. Менее 15 тысяч тогда зарабатывали 16,6 процентов жителей Воронежской области. Тогда у нашего региона тоже было 44 место.

Если брать соседей, то значительно хуже ситуация в Тамбовской (78 место в рейтинге) и Орловской (80-е).

Лидеры рейтинга ожидаемые. На первом месте с их северными льготами Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа - доля их жителей с зарплатами выше 100 тысяч рублей соответственно 40,5 и 35 процентов. В Москве - 31,6%. Но учитывая условия жизни, понятно, кто настоящий лидер.

Среди аутсайдеров тоже неожиданностей нет. Более 25 процентов населения с доходом меньше 15 тысяч у пяти регионов. Печальный лидер этого списка Дагестан (29,1 % официально очень бедных людей). Далее слудуют Карачаево-Черкесия (27,4%), Чечня (26,6%), Кабардино-Балкария (26,2%) и Северная Осетия (26%).