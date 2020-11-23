Под Воронежем следователи проводят проверку по факту гибели 8-летней девочки в реке

Фото из архива ГУ МЧС по Воронежской области

8-летний ребенок утонул в селе Губарево Семилукского района в минувшее воскресенье. Следователи по данному факту начали проверку. Об этом сообщили в СУ СК по Воронежской области 23 ноября.

Свидетелями ЧП стали местные жители. Они сообщили в дежурную часть МЧС, что в реке Ведуга нашли тело девочки. На месте происшествия работали все спасательные службы. Видимых следов насилия на теле ребенка не обнаружили. Его передали полицейским для проведения судмедэкспертизы с целью установления причин смерти.

В данный момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Проходит допрос свидетелей.

– По результатам проверки будет принято процессуальное решение, – пояснили в СУ СКР по региону.