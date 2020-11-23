Поймали воровку, стянувшую у главного раввина Воронежской области барсетку с 10 тысячами долларов

Стоп-кадр момента кражи. Фото: другой источник.

Воронежские полицейские установили личность женщины, своровавшей у главного раввина Воронежской области очень большую сумму денег. Напомним, 34-летний Авигдор Носиков 2 ноября зашел в один из торговых центров на улице Кольцовской. Священнослужитель изучал товар, отвлекся. А в это время одна из посетительниц стянула его барсетку. Как теперь выяснили, в ней лежала весьма кругленькая сумма - 10 тысяч долларов.

Воровкой оказалась 55-летняя жительница дальнего зарубежья, ранее судимая за похожее преступление. Ее личность удалось установить в том числе благодаря съемке на камере магазина, где произошло кража.

Рецидивистку задержали на съемной квартире в Краснодарском крае. Во время обыска полицейские изъяли у нее часть похищенных денег. В отделе полиции женщина признала свою вину. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража» (до шести лет лишения свободы).