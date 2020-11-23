Под Воронежем нашли повешенной 14-летнюю девочку

Следователи выясняют обстоятельства трагедий, в результате которых погибли девочки 8 и 14 лет. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

В одном из сел Новоусманского района на выходных случилась страшная трагедия. Там обнаружили мертвой, а точнее, повешенной 14-летнюю девочку. Причины трагедии предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета. В ведомстве началась проверка этого ЧП.

– Выполняется весь комплекс мероприятий для установление обстоятельств трагедии, – сообщили в региональном СУ СК.

Напомним, 22 ноября около трех часов дня в селе Губарево Семилукского района в реке Ведуга утонула восьмилетняя девочка. Вероятно, ребенок провалился, гуляя по тонкому льду. В обстоятельствах этого жуткого ЧП также разбираются сотрудники Следственного комитета.