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В Воронеже экс-замглавы Росгвардии оспорил возврат своего дела прокурору

Бывший росгвардеец ущерб возместил, но дело все равно не закрыли
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Защита бывшего замначальника воронежского управления Росгвардии Александра Ухина оспорила решение о возврате уголовного дела о превышении полномочий прокурору. Это стало известно из материалов суда.

Ранее сообщалось, что Ухин погасил ущерб. В связи с чем защита обратилась с ходатайством в Ленинский райсуд о прекращении уголовного дела. Однако в удовлетворении было отказано. Судья принял решение вернуть дело в прокуратуру на доследование.

Напомним, бывшего высокопоставленного гвардейца подозревают в том, что он использовал труд своих подчиненных для своих личных целей. По версии следствия, в период с мая по август 2018 года он якобы привлекал к ремонту собственного дома и благоустройству участка пятерых своих сотрудников. Ущерб от действий Ухина оценили в 160 тысяч рублей.

Со 2 марта 2020 года он был уволен со службы в Росгвардии в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника.

Криминал