В Воронеже умер известный тележурналист

Александр Умнов. Фото с сайта СВИК ТВ. Фото: другой источник.

Стало известно о смерти главного редактора телерадиокомпании "Контент", руководителя "СВИК ТВ" Александра Умнова. По неофициональной информации, 20 ноября он попал в реанимацию. А 22 ноября умер от инсульта.

Александр Андреевич - лауреат многих областных творческих конкурсов. Он создал такие известных медиапроекты как «Край Воронежский», «Маяк-24», «Маяк-Воронеж», «Эхо Воронежа». Многие нынешние журналисты, работающие в региональных и федеральных СМИ, могут назвать Александра Умнова одним из своих учителей в профессии.

"КП-Воронеж" выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Александра Андреевича.