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Общество

В Воронеже отключили отопление в 37 многоэтажках

Без тепла остались многие жители Железнодорожного района
Юрий КОЗЛОВ
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Мерзнуть жителям Железнодорожного района придется, как минимум, до вечера.

Мерзнуть жителям Железнодорожного района придется, как минимум, до вечера.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В Железнодорожном районе из-за аварии отключили отопление в 37 многоэтажных домах. Об этом сообщили в УК "ПИК-Комфорт". Батареи стали холодными по следующим адресам:

Ленинский проспект , д. №№ 151, 153, 159, 163, 167, 141, 143, 155/1, 155/2, 161;

Богдана Хмельницкого, д. №№ 14Б, 16А, 18А, 18Б, 18Г, 20А, 22, 24, 26;

Артамонова, д. №№ 2, 2А, 3, 4, 6, 8, 10

Остужева, д. №№ 42, 44, 50, 48

Переверткина, д. №№ 58, 60, 56

Варейкиса, д. №№ 71, 73

Урицкого, д. № 128;

Кривошеина, д. № 66.

Коммунальщики сообщают, что идет ремонт на уличных сетях и в центральных тепловых пунктах. Поставщики тепла обещают завершить работы до вечера. Более конкретные сроки пока неясны. Сотрудники управляющей компании готовы по окончании ремонта заняться устранением "пробок" и других проблем во внутридомовых сетях.