В Воронеже росгвардейцы задержали подозреваемую в краже из гипермаркета

Фото - Управление Росгвардии по Воронежской области

Инцидент произошел в одном из сетевых магазинов, расположенном в Советском районе Воронежа. Сигнал о срабатывании «тревожной кнопки» поступил на пункт централизованной охраны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Воронежской области 23 ноября.

Сотрудники ведомства прибыли на место происшествия спустя пять минут. Оперативно была задержана подозреваемая в краже. Как было установлено, 54-летняя жительница Лискинского района прихватила в магазине строительные принадлежности на сумму около 12 тысяч рублей.

Ее передали сотрудникам полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.