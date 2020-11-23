В Воронежской области старший брат ударил младшего ножом

Ссора переросла в поножовщину Фото: из архива "КП"

Трагедия случилась 20 ноября в Эртильском районе. В местную дежурную часть медики из районной больницы сообщили, что к ним доставлен молодой человек 21 года с проникающим ножевым ранением.

Как пояснили в региональном ГУ МВД 23 ноября, сначала молодой человек хотел запутать правоохранителей. Он рассказал о том, что в их дом якобы ворвался грабитель и напал на него с ножом. Но в его показаниях они засомневались. После проведенных оперативных действий, картина оказалось совсем другой. Как оказалось, порезал ножом парня его старший брат. Мужчине 38 лет, и он неоднократно был судим.

В тот день утром между братьями вспыхнула ссора. Словесная перепалка закончилась тем, что старший схватил нож и ударил им в грудь младшего.

Подозреваемый уже дал признательные показания. Сейчас он находится в СИЗО. В отношении него возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.