Управляющую компанию воронежской особой экономзоны возглавит Алексей Камышев

«Воронежская индустриальная корпорация», управляющая индустриальным парком «Масловский», обретет нового руководителя. Ее возглавит Алексей Камышев - выходец из КБХА, занимавший должность исполнительного директора предприятия до 2017 года. Об этом сообщили в облправительстве.

Там пояснили, что губернатор Александр Гусев уже согласовал кандидатуру Алексея Камышева. С какого числа он приступит к своим обязанностям – пока неизвестно. Сейчас, по информации региональных властей, готовятся документы для оформления.

Ранее «Воронежскую индустриальную корпорацию» возглавлял экс-вице-губернатор Сергей Куприн. 19 октября ушел в отставку.