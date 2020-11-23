В Воронежской области погиб провалившийся под лед рыбак

Ни на одном водоеме региона еще не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

22 ноября под лед на озере Погоново в районе села Новогремячье Хохольского района провалился мужчина. 51-летний рыбак выбраться из холодной воды не сумел. Примерно в 13.00 на место ЧП вызвали спасателей. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области извлекли из воды тело мужчины.

- Ни на одном водоеме региона еще не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему (10 см), и выход на лед в тех местах, где он появился, смертельно опасен! - напоминают спасатели.

Ранее мы сообщали о ЧП, которое случилось в селе Губарево Семилукского района. В 14.55 в дежурную часть МЧС местные жители сообщили, что в местной реке Ведуга утонула восьмилетняя девочка.