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В Воронежской области погиб провалившийся под лед рыбак

Водолазы аварийно-спасательной службы извлекли из воды тело мужчины
Олег ИВАНОВ
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Ни на одном водоеме региона еще не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему

Ни на одном водоеме региона еще не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

22 ноября под лед на озере Погоново в районе села Новогремячье Хохольского района провалился мужчина. 51-летний рыбак выбраться из холодной воды не сумел. Примерно в 13.00 на место ЧП вызвали спасателей. Водолазы аварийно-спасательной службы Воронежской области извлекли из воды тело мужчины.

- Ни на одном водоеме региона еще не установилась необходимая безопасная толщина льда для передвижения по нему (10 см), и выход на лед в тех местах, где он появился, смертельно опасен! - напоминают спасатели.

Ранее мы сообщали о ЧП, которое случилось в селе Губарево Семилукского района. В 14.55 в дежурную часть МЧС местные жители сообщили, что в местной реке Ведуга утонула восьмилетняя девочка.

ЧП