В Воронежской области гаишники просят водителей не делать резких маневров

Особенно внимательными нужно быть на остановках. Фото: из архива «КП»

Сотрудники ГИБДД просят водителей в условиях снегопада быть особенно аккуратными. В частности, полицейские просят не делать резких маневров, особенно при торможении, строго соблюдать дистанцию (лучше даже ехать с некоторым ее запасом). И обязательно заменить летнюю резину на зимнюю, если вы не успели это сделать. Нельзя забывать и о ремнях безопасности - причем и водителям, и пассажирам.

Пешеходам же нужно переходить дорогу осторожнее, не бежать, - под снегом может оказаться лед, и вы можете упасть. И тем более нельзя мчаться через дорогу, рассчитывая, что успеете раньше подъезжающих машин.

Если случится ЧП на дороге, звоните в дежурную часть регионального управления ГИБДД по телефону: 8(473) 269-61-02 или 02.