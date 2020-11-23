В Воронеже водитель иномарки врезался в забор и дорожный знак и погиб

Забор после смертельного ДТП выгнулся дугой. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 23 ноября, около шести часов утра у дома № 99 по улице Краснознаменной случилась авария, обернувшаяся трагедией.

В полиции сообщили, что 53-летний воронежец, ехавший на "Фольксваген-Гольф" в направлении улицы Чапаева, врезался в забор и дорожный знак. Удар был такой силы, что водитель получил тяжелые травмы и скончался на месте ДТП. Полицейские выясняют, почем он потерял контроль над машиной.

Дорожный знак покосился, но не упал. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

У "Фольксвагена" покорежен капот. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 22 ноября, около 11 часов к трагедии привела авария в Россошанском районе. Там не смогли разъехаться "Лада-Гранта" и грузовик "МАЗ". Погиб 21-летний водитель легковушки. Его 20-летний пассажир и 31-летний житель Ростовской области, сидевший рядом с водителем в "МАЗе", получили тяжелые травмы.