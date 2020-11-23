В Воронежской области автомобиль с заключенными съехал с дороги и врезался в дерево

Известно, что водитель «УАЗа» пытался уйти от лобового столкновения с движущейся навстречу машиной Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Утром 23 ноября, как стало известно «КП-Воронеж», в Панинском районе съехал с дороги спецавтомобиль для перевозки заключенных.

Факт ДТП подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД: авария случилась примерно в 9.10 на 6 км автодороги «Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка». По предварительным данным, 31-летний водитель автомобиля «УАЗ» не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. Следовал автомобиль из поселка Перелешино в направлении Панино.

- Пострадал водитель и четыре пассажира. Они доставлены в медучреждение, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

В пресс-службе регионального УФСИН нам сообщили, что в спецавтомобиле находились сотрудники колонии-поселения №10 поселка Перелешино и осужденные поселенцы этого же учреждения.

Известно, что водитель «УАЗа» пытался уйти от лобового столкновения с движущейся навстречу машиной. Однако он не смог удержать свой автомобиль на заснеженной дороге.

- Осужденные и сотрудники, которые осуществляли конвоирование, находятся в больнице для обследования. В случае необходимости им будет оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП выясняются, - подчеркнули в УФСИН по Воронежской области.