Попавшегося на взятке начальника воронежского филиала УФСИН отправили в СИЗО

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Борисоглебский городской суд заключил под стражу начальника межмуниципального филиала уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России. Мужчина подозревается в получении крупной взятки («б, в» части 5 статьи 290 УК РФ). Он проведет в СИЗО два месяца – до 18 января. Об этом сообщили в суде 23 ноября.

Также стали известны подробности уголовного дела, фигурантом которого он стал. Инцидент произошел в марте-апреле 2020 года. Как установлено органом предварительного следствия, к 50-летнему полковнику обратился некий мужчина. И попросил за вознаграждение продлить испытательный срок на один год для женщины, осужденной за крупное мошенничество, а также ее официально трудоустроить, чтобы она могла возместить ущерб. За свои услуги подозреваемый потребовал 300 тысяч рублей.

Первый транш в 15 тысяч рублей начальник Борисоглебской инспекции получил в июле. В конце того же месяца на банковскую карту ему перечислили еще 20 тысяч рублей. Высокопоставленный чин подготовил и направил в середине ноября в Борисоглебский городской суд представление о продлении испытательного срока и трудоустройстве осужденной.

После чего он явился на встречу за третьим траншем. Передача денег состоялась вечером возле одного из домов по улице Свободы Борисоглебска. Начальник районной инспекции получил 115 тысяч рублей и был в этот же день задержан правоохранителями. В ходе обысков у него были найдены деньги.