В Воронеже скандинавский циклон сделает погоду теплой и мокрой

Ближайшие пять дней снег, если и будет идти, то чаще всего с дождем. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Воронежские синоптики поделились прогнозом на начавшуюся рабочую неделю. Как ни странно, чем ближе к зиме, тем теплее может стать на улице.

- Дело в том, что наша область попадает в теплый сектор циклона, центр которого находится в Скандинавии, за полярным кругом, - рассказал руководитель Воронежского гидрометцентра Александр Сушков. - Поэтому дневная температура будет подниматься выше нуля, а ночная не упадет ниже -4 градусов. Более долгосрочный прогноз сейчас дать нельзя, - погода времени перехода от осени к зиме очень неустойчивая.

Во вторник, 24 ноября, вместо юго-западного ветра подует просто западный. Метеорологи обещают ночью -1 градус и легкий снег. Днем, наоборот, прогнозируют +1 градус. Также будет идти снег, переходящий в дождь.

В ночь на среду, 25 ноября, опять сменится ветер, на этот раз на северо-западный. Синоптики дают тот же прогноз, что и сутками ранее. То есть, -1 градус и небольшой снег. Днем температура поднимется до +1 градуса, будет пасмурно, но без осадков.

В четверг, 26 ноября, вернется западный ветер. Ночь обещают пасмурную при -3 градусах. Днем столбик термометра поднимется до нуля. А вот солнце так и не выглянет из-за туч.

Ночью в пятницу, 27 ноября, будет пасмурно и -4 градуса. Зато днем из-за облаков появится солнце, температура снова поднимется выше нуля - до +1.