Под Воронежем утонула маленькая девочка

Спасатели просят родителей: внимательно следите за детьми возле водоемов. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В воскресенье, 22 ноября, жуткое ЧП случилось в селе Губарево Семилукского района. В 14.55 в дежурную часть МЧС местные жители сообщили, что в местной реке Ведуга утонула восьмилетняя девочка.

На место происшествия выехали сотрудники отделения противопожарной службы Воронежской области. Они вытащил из воды тело ребенка. Его передали полицейским для проведения судмедэкспертизы с целью установления причин смерти. Видимых следов насилия на теле девочки не обнаружили.

В региональном ГУ МЧС просят родителей быть очень внимательными во время прогулок с детьми возле водоемов. Ни в коем случае не входите на неокрепший лед и не разрешайте это делать детям!