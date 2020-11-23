У воронежского солдата-срочника, расстрелявшего трех сослуживцев, может появиться новый адвокат

Антона Макарова задержали у магазина в Землянске. Фото: кадр с видео

Стало известно, что воронежскому солдату-срочнику Антону Макарову, подозреваемому в убийстве трех сослуживцев, предъявили официальное обвинение. Как и сообщали ранее, он будет отвечать перед судом по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство двух и более лиц" и по части 4 статьи 226 УК РФ "Хищение оружия". Информацию подтвердила адвокат Макарова Яна Горюнова. К тому же она сообщила, что ее подзащитный по-прежнему отказывается давать показания.

- Не исключено, что уже в скором времени я не буду представлять интересы Антона Макарова, - рассказала Яна Горюнова. - Меня назначила его адвокатом палата. А, по моим сведениям, родственники Макарова сейчас наняли другого защитника. Далее возможны два варианта. Либо Макаров откажется от моих услуг, либо его интересы будут представлять два адвоката - я и мой коллега.

Напомним, утром 9 ноября в военной части на аэродроме «Балтимор», по версии следствия, рядовой Антон Макаров напал на дежурного офицера Сергея Ермолаева, зарубил его топором и завладел пистолетом убитого. Затем выстрелил из него в 24-летнего солдата Виктора Фирсова, схватил ефрейтора Сергея Кожокина. Прикрываясь им, забежал в спальню военной части. Там выпустил, как минимум, три пули в спящего солдата Микаила Акталиева. Тот умер. Макаров затем застрелил и Кожокина. Выжить удалось Фирсову. Он получил ранения плеча и лопатки и попал в госпиталь.

Макаров пытался скрыться. Угрожая оружием, он остановил машину, на ней собирался уехать к родственникам в Орловскую область. Однако в селе Землянск Семилукского района решил зайти в магазин за продуктами. Возле этой торговой точки его и задержали полицейские.

Читайте также:

Юрист «Комитета солдатских матерей» о расстрелявшем сослуживцев воронежце: «Убийства - не выход». Александру Латынину удалось побеседовать с родителями срочников из той самой части - на дедовщину никто из военнослужащих не жаловался (подробнее)

Мама погибшего в Воронеже от рук солдата-срочника: «Когда прочитала о ЧП на «Балтиморе», сердце екнуло». Вера Васильевна рассказала «Комсомолке» о сыне - ефрейторе Сергее Кожокине (подробнее)

«В старших классах стал замкнутым и конфликтным»: каким запомнили в школе солдата, расстрелявшего сослуживцев. Антон Макаров окончил гимназию города Ливны Орловской области (подробнее)