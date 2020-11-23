Кондитер из Воронежской области взяла золото на чемпионате мира

Девочка на драконе принесла Инне Сапегиной международное признание ее мастерства. Фото: кадр с видео

Кондитер из Россоши Инна Сапегина триумфально выступила на мировом чемпионате Cake International. На нем были представлены более 800 работ мастеров делать всякие вкуснятины из 59 стран.

Шедевр Инны Сапегиной завоевал сердца членов жюри и взял золото в номинации: "Декоративный экспонат". О том, какой ценой дался этот успех, кондитер достаточно подробно рассказала на своей странице в соцсети.

Инна Сапегина призналась, что пару раз думала бросить фигуру, так как не успевала из-за плотного рабочего графика. Но сроки конкурса продлили, и она все-таки сумела доделать в срок.

Персонажей мастер их Россоши выбрала из мультсериала: "Как Приручить Дракона": девочку Астрид и дракона Громгильду. Доисторическая птичка в мультике обычно послушная, но может стать агрессивной, когда ей нужно. Она также любит играть и гоняться за летящими вещами. Астрид сумела ее приручить и правильно реагировать на жесты и команды.

Девочка с драконом стоит на прочной подставке из ДСП, они сделаны из пасты. Инне помог муж. Он вкрутил внутрь конструкции шпильку диаметром 4 мм с резьбой. Ее легко можно наклонить, но все же она очень прочная. А к шпильке примотаны проволоки основного каркаса.

Девочка сделана на своем каркасе отдельно и вставлена в тело дракона. Ее рост 19 сантиметров. Много пришлось потрудиться над крыльями дракона. Пятна на них вкатаны в мастику, которую очень трудно было верно уложить. Морда Громгильды прорисована простым инструментом, для зубов использовала ванильную пасту топ.

Внизу конструкции Инна использовала свою медовую мастику для покрытия, камни сделаны из пастилажа и окрашены аэрографом. Кондитер критически оценивает свою работу: например, недовольна карамельным морем. Однако международное признание говорит само за себя.