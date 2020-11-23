Снегопад парализовал дороги в центре Воронежа и в Коминтерновском районе

Жителям Коминтерновского района трудно добраться до работы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мокрый снегопад, идущий в Воронеже, предельно затруднил движение на дорогах. Сейчас практически стоят центральные улицы Воронежа до Плехановской (проспект Революции, как ни странно, относительно свободен), а также Московский проспект. Скорость движения на этих улицах, по данным сервиса Яндекс.Пробки, не превышает 3-5 км/час. То есть, машины двигаются как черепахи.

С другой стороны, нужно отметить довольно небольшое число аварий. Тот же сервис показывает три ДТП. Все, видимо, уже "переобулись" в зимнюю резину, да и ездят, наверное, вняв предупреждению синоптиков, немного более аккуратно.